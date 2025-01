Venezuela: appello di González perché sia liberato suo genero

Edmundo González Urrutia, leader dell'opposizione venezuelana e considerato presidente eletto da decine di paesi, ha chiesto la libertà di suo genero Rafael Tudares, arrestato una settimana fa dalle forze di sicurezza del governo del presidente de facto Nicolás Maduro Moro.

"I miei nipoti hanno vissuto un momento di terrore quando hanno portato via il padre", ha scritto González sul suo account di X", aggiungendo che "quel terrore cresce ogni giorno a causa della sua assenza. Sette giorni dopo non sappiamo dove è e come sta Rafael. Vogliamo giustizia e libertà!", ha denunciato.

Tudares è stato arrestato dalle agenzie di sicurezza di Maduro in strada, mentre portava i suoi due figli a scuola.

"Come moglie e madre dei nostri due figli, che lo hanno visto portare via, chiedo ancora la sua libertà. I loro figli non meritano di soffrire", ha detto invece Mariana González, la figlia di Edmundo González, assicurando che si tratta di "un rapimento ingiusto e disumano".



