La compagnia mineraria statale saudita apre una sede in Brasile

La compagnia mineraria statale saudita Ma'aden aprirà un ufficio a San Paolo per sviluppare iniziative incentrate sulla mappatura geologica del Brasile. Lo ha annunciato il ministro delle Miniere e dell'Energia, Alexandre Silveira durante il Future Minerals Forum, un evento che riunisce le principali società minerarie mondiali. L'arrivo della Ma'aden in Brasile "apre una prospettiva enorme", ha detto Silveira ripreso dal quotidiano Valor, "parliamo di circa 1,3 miliardi di euro (8 miliardi di real) per la mappatura geologica del Brasile", ha aggiunto.

L'apertura dell'ufficio dovrebbe avvenire tra febbraio e marzo e rafforzerà le relazioni bilaterali tra Brasile e Arabia Saudita, due grandi paesi ricchi di risorse naturali. Il ministro ha infatti sottolineato che, essendo una delle più grandi società minerarie al mondo, la Ma'aden apporta competenze e tecnologie avanzate che possono apportare benefici al settore minerario brasiliano.

L'economia dell'Arabia Saudita dipende fortemente dal petrolio, ma negli ultimi anni il Paese ha adottato una strategia di diversificazione economica espandendo le operazioni in altri settori strategici, tra cui l'estrazione mineraria. In quest'ambito il Paese arabo ha deciso di espandere la propria presenza nel settore minerario mondiale, acquisendo una quota della divisione metalli di base della principale compagnia mineraria brasiliana, Vale.



