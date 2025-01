Ex presidenti, 'Gonzalez giuri come presidente del Venezuela'

Un gruppo di 31 ex presidenti ha chiesto al segretario generale dell'Organizzazione degli Stati americani (Osa), Luis Almagro, di convocare il Consiglio permanente e di "prendere accordi diplomatici" affinché il candidato dell'opposizione venezuelana, Edmundo González Urrutia, possa prestare giuramento come presidente del Venezuela.

Gli ex capi di Stato che compongono l'Iniziativa democratica di Spagna e delle Americhe (Idea) hanno sottolineato in una nota la necessità che l'Osa crei un percorso "per l'urgente ripristino della democrazia in Venezuela". "Solo in questo modo gli altri Paesi potranno garantire la propria stabilità", ha aggiunto Idea.

Il 10 gennaio, Nicolás Maduro ha prestato giuramento per un terzo mandato presidenziale che terminerà nel 2031, nonostante le critiche di gran parte della comunità internazionale.



