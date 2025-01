Anche il presidente dell'Ecuador all'insediamento di Trump

Il presidente ecuadoriano Daniel Noboa ha confermato la sua presenza all'insediamento del presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, che si terrà il 20 a Washington. In un comunicato, il governo ecuadoriano ha sottolineato che la partecipazione di Noboa alla cerimonia ribadisce l'impegno dell'Ecuador a "rafforzare le relazioni bilaterali con gli Stati Uniti".

Noboa ha riassunto la presidenza in anticipo - dopo tre giorni di "assenza temporanea" per partecipare ad eventi della campagna elettorale - in seguito all'omicidio del sindaco di Arenillas, Eber Ponce. Il capo dello Stato - favorito alla rielezione alle presidenziali del 9 febbraio - ha revocato il decreto in cui affidava la presidenza alla segretaria dell'Amministrazione, Cynthia Gellibert, che giorni prima aveva nominato vicepresidente ad interim per sostituire la titolare, Verónica Abad, con la quale mantiene un acceso scontro politico.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA