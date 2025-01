A Panama 8mila tonnellate di esplosivi 'da rimuovere subito'

"Questo prodotto deve essere rimosso da qui il prima possibile", ha affermato il ministro dell'Ambiente di Panama, Juan Carlos Navarro, durante un'ispezione delle sostanze esplosive conservate nella miniera di Donoso.

Il funzionario — che si è recato sul posto accompagnato dal ministro della Sicurezza, Frank Ábrego, su incarico del presidente Mulino — ha spiegato che nel sito sono immagazzinate 7.960 tonnellate di nitrato di ammonio.

"Per la nostra sicurezza e quella di tutti i panamensi, dev'essere rimosso", ha insistito il funzionario, ricordando che in Libano si è verificata una gigantesca esplosione nel 2020 che ha ucciso oltre 200 persone con solo un sesto di quanto è stoccato a Donoso.

In un video pubblicato su X, il ministro ha affermato che la sostanza è di proprietà della società Austin Power.

"La nostra raccomandazione è che venga esportata immediatamente alla presenza dei media, per garantire la massima trasparenza", ha concluso Navarro.



