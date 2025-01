Brasile, Venezuela chiude la frontiera fino al 13 gennaio

Il ministero degli Esteri brasiliano ha reso noto che le autorità venezuelane hanno chiuso la frontiera con il Paese fino a lunedì prossimo.

"Per decisione delle autorità venezuelane, la frontiera del Venezuela con il Brasile è stata chiusa oggi fino a lunedì 13 gennaio", si legge in un comunicato. "In caso di emergenza, i cittadini brasiliani possono rivolgersi agli uffici consolari dell'Ambasciata del Brasile a Caracas e del Viceconsolato a Santa Elena de Uairén", prosegue la nota.

Il blocco è evidente soprattutto nella città di Pacaraima, nello Stato brasiliano della Roraima, il principale punto di collegamento tra i due Paesi: sui social network circolano numerose foto e video di soldati venezuelani posizionati lungo il confine, che bloccano i vicoli provenienti dal Venezuela.

Negli ultimi tre mesi il flusso migratorio verso il Brasile e quintuplicato.



