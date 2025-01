'Il piano di Gonzalez di entrare in Venezuela resta intatto'

I piani di Edmundo González Urrutia di presentarsi oggi in Venezuela per prestare giuramento come presidente restano "intatti", anche se è necessaria una "valutazione" degli ultimi eventi a Caracas: lo ha detto l'ex presidente del Costa Rica, Laura Chinchilla.

Quest'ultima, che come altri ex leader latinoamericani si trova a Santo Domingo con González, ha dichiarato alla stampa che "alcune circostanze" sono cambiate riguardo al ritorno nel suo Paese dell'ex ambasciatore, soprattutto alla luce dell'arresto e della successiva liberazione della leader dell'opposizione, Maria Corina Machado.

"Al momento le intenzioni (di González) restano le stesse, lo stato d'animo è lo stesso, anche se siamo indignati per quanto accaduto a María Machado, ma è necessaria una valutazione da parte sua", ha sottolineato Chinchilla.

Nel frattempo Gonzalez ha usato i social per ringraziare i connazionali scesi nelle piazze per manifestare in suo favore.

"I venezuelani non hanno paura! Mi ha riempito di orgoglio ed emozione vedere le strade piene di uomini e donne coraggiosi che rivendicavano i loro diritti", ha postato su X.



