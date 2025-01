Cuba concede terre a un'impresa vietnamita per piantare riso

Per la prima volta dalla rivoluzione castrista del 1959 il governo di Cuba ha concesso un ampio appezzamento di terra a un'impresa straniera, da destinare alla coltivazione del riso. Lo riferisce l'organo ufficiale del partito comunista cubano, Granma, secondo cui la società vietnamita autorizzata dal governo gestirà per i prossimi tre anni 308 ettari di terreno nella provincia di Pinar del Rio, a 100 chilometri da L'Avana.

La semina delle prime mille piante di riso è prevista per l'inizio del 2025 e l'intenzione dell'azienda asiatica è di piantarne ulteriori 5.000 entro l'anno.

Oltre a inviare i propri specialisti sull'isola, l'impresa vietnamita fornirà fertilizzanti, erbicidi, pesticidi e altre risorse necessarie alla produzione. Nel primo anno si prevede una produzione di sette tonnellate di riso.

Cuba necessita di circa 700.000 tonnellate di riso all'anno per il consumo nazionale, ma ne produce meno di 30.000. Negli ultimi anni, Vietnam e Cina hanno donato grandi quantità di riso a Cuba per sostenere il Paese caraibico alle prese con una grave crisi economica che rende difficile al governo acquistare sul mercato internazionale alimenti e beni di prima necessità.





