Accusata di plagio in Brasile, Adele va al contrattacco

Gli avvocati della casa discografica Universal Music e della cantante britannica Adele hanno chiesto alla giustizia brasiliana di obbligare il musicista brasiliano Toninho Geraes a depositare 159mila euro (un milione di real) come garanzia nell'ambito della causa per plagio intentata dal famoso compositore di samba contro l'artista pop internazionale. La difesa chiede l'importo per coprire eventuali perdite che potrebbero essere causate dalla decisione preliminare del tribunale di Rio de Janeiro che lo scorso dicembre - dando ragione a Geraes - ha ordinato la rimozione del brano "Million Years Ago" dalle piattaforme digitali in tutto il mondo.

La canzone lanciata nel 2015 è stata considerata un plagio di "Mulheres", composta da Toninho Geraes negli anni '90 e resa celebre da Martinho da Vila. La decisione è stata presa sulla base di analisi tecniche delle onde sonore, della sovrapposizione melodica e dei pareri degli esperti. Il giudice ha anche ascoltato entrambe le canzoni verificando la significativa somiglianza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA