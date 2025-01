A Città del Messico 3 concerti con brani di Rota e Morricone

A Città del Messico, l'Orchestra sinfonica di Minería, una delle più rinomate del Paese latinoamericano, candidata ai Grammy Award nel 2010, sta preparando un concerto in cui suonerà temi tratti da film italiani di fama internazionale, tra cui Nuovo cinema Paradiso, Malena, Il postino e La dolce vita.

Il programma, intitolato 'La Dolce Vita, un viaggio sonoro attraverso l'Italia e il cinema' — realizzato in collaborazione con la Fondazione dell'Università nazionale autonoma del Messico (Unam) — verrà presentato nella Sala Nezahualcóyotl della capitale l'11, 14 e 19 febbraio alle ore 20.00 con una formazione di 80 musicisti che, diretti dal maestro Carlos Miguel Prieto, eseguiranno le composizioni più celebri di Nino Rota ed Ennio Morricone.

Il ricavato delle tre esibizioni sarà devoluto a borse di studio per studenti disabili.

La sinfonica di Minería è stata fondata nel 1978 da un gruppo di laureati della facoltà di ingegneria dell'Unam. Il suo nome deriva dal Palacio de Minería (Palazzo Minerario), sede di questa facoltà prima di trasformarsi in un luogo di cultura. Il gruppo musicale nel 2010 è stato proposto, insieme a Philippe Quint, per un Grammy Award per la migliore interpretazione strumentale del Concerto per violino e orchestra in Re maggiore, op. 35 di Korngold.



