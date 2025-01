In Argentina i primi 5 cavalli transgenici al mondo

Cinque cavalli, geneticamente modificati con il Dna della pluripremiata puledra Polo Pureza, sono nati in Argentina lo scorso ottobre. Lo ha reso noto Forbes Brasil che definisce l'evento "un traguardo senza precedenti nella biotecnologia" per l'impatto "che può avere sull'agricoltura, la medicina veterinaria e altri settori del miglioramento genetico".

Il team di scienziati, sostenuto dall'azienda di biotecnologia Kheiron S.A. e finanziato con capitale locale, ha usato la tecnica CRISPR-Cas9 che consente tagli precisi nel Dna, guidati da sequenze specifiche di Rna. Dopo il taglio, i meccanismi naturali di riparazione del Dna consentono l'inserimento o la modifica di sequenze genetiche con alta precisione.

Nel campo animale, questa tecnologia è già stata utilizzata per studiare malattie umane, migliorare la produzione zootecnica e conservare specie minacciate. Nei cavalli, l'applicazione di questa tecnica può rivoluzionare la selezione delle caratteristiche desiderabili in una sola generazione, accelerando lo sviluppo di esemplari ad alte prestazioni e riducendo il tempo necessario rispetto ai metodi tradizionali.





