Il presidente del Cile licenzia la ministra dei Beni nazionali

Il presidente cileno, Gabriel Boric, ha chiesto alla ministra dei Beni nazionali, Marcela Sandoval, di rassegnare le dimissioni per la sua responsabilità nel mancato acquisto da parte dello Stato della residenza familiare dell'ex presidente Salvador Allende. La mancata acquisizione per circa 900mila dollari è diventata uno scandalo politico ed ha provocato una pioggia di critiche sul governo da parte di tutti i partiti.

L'idea di trasformare l'immobile in un museo non si è potuta per il momento realizzare "a causa dell'attuale struttura di comproprietà" della casa, aveva precisato nei giorni scorsi in un comunicato il ministero dei Beni nazionali. La comproprietà è condivisa da Carmen Paz Allende Bussi, Alejandro Salvador Fernández Allende, dalla senatrice socialista María Isabel Allende Bussi e dall'attuale ministra della Difesa, Maya Fernández, nipote dell'ex presidente.



