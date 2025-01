Guatemala, con Trump ci prepariamo a espulsioni di massa da Usa

In vista dell'insediamento del repubblicano Donald Trump alla presidenza Usa, il 20 gennaio, il Guatemala "si prepara all'espulsione di massa dei suoi cittadini dagli Stati Uniti", ha annunciato Santiago Palomo, portavoce del governo del presidente socialdemocratico Bernardo Arevalo.

"Stiamo lavorando a un piano concreto", ha detto in conferenza stampa il segretario responsabile della comunicazione presidenziale, promettendo "annunci importanti" nei prossimi giorni.

"Qualsiasi misura presa rispetterà la dignità di queste persone, i loro diritti e garantirà il loro ritorno (in Guatemala) in conformità con gli standard internazionali", ha aggiunto Palomo.

Le autorità guatemalteche stimano che circa 2,7 milioni di concittadini vivano negli Stati Uniti, ma solo 400.000 di loro hanno documenti che li autorizzano a lavorare.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA