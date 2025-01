Caracas, '9 ex presidenti latinoamericani persone non gradite'

Il Parlamento di Caracas, controllato dal partito socialista del Venezuela, il Psuv, ha dichiarato 'persone non gradite' la ex presidente del Costa Rica, Laura Chinchilla insieme agli ex presidenti messicani Vicente Fox e Felipe Calderón, i loro omologhi panamensi Mireya Moscoso ed Ernesto Pérez Balladares, l'ex presidente della Colombia, Andrés Pastrana e quelli di Paraguay, Bolivia ed Ecuador, rispettivamente Mario Abdo Benítez, Jorge Quiroga e Jamil Mahuad.

Con questa decisione, il legislativo venezuelano alla cui guida è stato confermato l'altro ieri Jorge Rodríguez, ha chiesto che i nove ex presidenti latinoamericani vengano trattati come una "forza straniera che cerca di invadere" il Venezuela nel caso in cui accompagnino il leader dell'opposizione Edmundo González Urrutia, di cui oggi è stato sequestrato il genero da parte delle forze di sicurezza che rispondono al presidente Nicolas Maduro Moro.

González intende prestare giuramento come presidente eletto, il prossimo 10 gennaio.

Poco fa, per rafforzare la decisione del Parlamento, il ministro degli Interni, della Giustizia e della Pace, Diosdado Cabello, si è detto pronto a usare l'aviazione per abbattere gli aerei civili che osassero entrare nel paese sudamericano per accompagnare Edmundo González.



