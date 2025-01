Da oggi González Urrutia in 4 Paesi latinoamericani

Mentre il Venezuela si prepara all'insediamento presidenziale di Nicolás Maduro, previsto per il 10 gennaio, il leader dell'opposizione Edmundo González Urrutia ha iniziato un viaggio in America Latina con l'obiettivo di rafforzare la sua posizione politica.

L'antichavista, che oggi incontrerà i presidenti di Argentina e Uruguay Javier Milei e Luis Lacalle, l'8 gennaio sarà a Panama, dove si riunirà con il presidente José Raúl Mulino, e il 9 si recherà nella Repubblica Dominicana per una visita a Luis Abinader.

"Il presidente Edmundo verrà per 24 ore, incontrerà il presidente Mulino e poi incontrerà nel pomeriggio la comunità venezuelana, prima di partire per la Repubblica Dominicana", ha detto l'ex capo di stato panamense Mireya Moscoso, precisando che González Urrutia sarà accompagnato da nove ex leader membri dell'Iniziativa Democratica di Spagna e delle Americhe (Idea), che in passato si è espressa contro il regime di Maduro e a favore della libertà del popolo venezuelano.



