Panama: il presidente, 'sgomineremo la mafia delle medicine'

Nel suo primo discorso del 2025, il presidente di Panama, José Raúl Mulino, ha annunciato un piano per ridurre i prezzi dei medicinali nel Paese. Nell'ambito di questa iniziativa, ha chiesto al ministro della Salute, Fernando Boyd, che, durante il mese di gennaio, i 20 prodotti più utilizzati siano messi a disposizione delle farmacie con uno sconto significativo, senza specificarne la percentuale.

Il capo dell'esecutivo ha sottolineato che, per garantire prezzi accessibili, sarà adottata una misura senza precedenti: i prodotti approvati dalla Food and Drug Administration degli Stati Uniti e dall'Agenzia europea per i medicinali riceveranno una registrazione sanitaria automatica e immediata nel Paese.

Mulino ha, inoltre, promesso di porre fine a quella che ha definito "la mafia delle medicine" nella Direzione nazionale dei farmaci. In un messaggio ai funzionari dell'istituzione, il presidente ha indicato che coloro che desiderano continuare a servire gli interessi di pochi distributori privati dovranno dimettersi. "Se non sono disposti a lavorare per i 4 milioni di panamensi che hanno bisogno di medicinali a buon mercato, devono andarsene", ha affermato.



