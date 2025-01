Maduro: 'sempre pronto a voltar pagina nei rapporti con gli Usa'

Il presidente del Venezuela Nicolás Maduro si è mostrato disposto a riprendere le relazioni con gli Stati Uniti. "Qual è la politica che mi ha insegnato il comandante Chávez e quale è la politica che io ho praticato con gli Stati Uniti? Ti direi dialogo, rispetto e comprensione", ha dichiarato Maduro in un'intervista con il giornalista spagnolo Ignacio Ramonet diffusa dal canale televisivo Telesur.

"Da questo lato, in questa sedia presidenziale, ci sarà Nicolás Maduro Moro con l'esperienza di tutti questi anni e sempre pronto a voltare pagina per relazioni di rispetto, di dialogo, di cooperazione con il governo degli Stati Uniti, con la società statunitense e tutto il popolo del Venezuela", ha detto il presidente venezuelano.

"Speriamo sia quella la direzione, il destino" delle relazioni tra Washington e Caracas, ha aggiunto Maduro precisando che, in ogni caso, prima, bisogna aspettare che il presidente eletto Donald Trump arrivi alla Casa Bianca.



