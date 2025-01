Colombia, uccisa la 'mente' dell'omicidio del procuratore Pecci

L'organizzatore dell'omicidio del procuratore paraguaiano Marcelo Pecci - freddato sulla spiaggia di Cartagena mentre era con la moglie in luna di miele nel 2022 - è stato ucciso nel corso di una lite nel carcere colombiano de La Picota di Bogotà. Lo riferisco le autorità penitenziarie colombiane (Inpec) secondo cui Francisco Luis Correa Galeano è stato accoltellato alle prime luce dell'alba da un altro detenuto nella cella del penitenziario dove scontava una pena a sei anni e mezzo di reclusione, incassata al termine del processo concluso lo scorso maggio. Il suo corpo è stato ritrovato in mattinata dalla polizia penitenziaria riverso in una pozza di sangue.

Riconosciuto come 'l'organizzatore' dell'agguato ai danni del magistrato paraguaiano in prima linea nella lotta contro la criminalità organizzata, Correa aveva ottenuto un significativo sconto di pena in cambio della sua confessione, della collaborazione con la giustizia e dell'impegno a risarcire le vittime. Grazie alla sua testimonianza la giustizia era riuscita a risalire gli altri sette responsabili dell'assassinio tra Colombia, El Salvador e Venezuela. I mandanti e finanziatori dell'omicidio, i fratelli Ramón e Andrés Pérez Hoyos, sono stati condannati a 25 anni.



