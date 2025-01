Media, Gonzalez in viaggio verso l'Argentina

L'esponente dell'opposizione venezuelana, Edmundo Gonzalez Urrutia, attualmente in esilio a Madrid, è in viaggio verso l'Argentina dove dopodomani incontrerà il presidente, Javier Milei. Lo hanno confermato fonti ufficiali della Casa Rosada ai media argentini.

L'incontro avviene nel quadro dell'appoggio che Milei dà al candidato che, secondo numerosi Paesi tra cui gli Stati Uniti e la stessa Argentina, avrebbe vinto le elezioni presidenziali venezuelane del 28 luglio scorso, ma su cui il governo di Nicolás Maduro, proclamato vincitore senza mostrare nessun verbale elettorale, ha emesso oggi una taglia da 100.000 dollari.

Secondo i media argentini, durante l'incontro Milei dovrebbe esprimere a González il suo sostegno a sei giorni dalla data prevista per la fine del mandato del presidente Maduro, ovvero il 10 gennaio prossimo. Milei è stato uno dei primi presidenti a riconoscere González Urrutia come legittimo vincitore delle presidenziali dello scorso anno, accusando il governo di Nicolás Maduro e del ministro degli Interni, della Giustizia e della Pace, Diosdado Cabello, di aver commesso una "massiccia frode".

Da allora i rapporti tra Buenos Aires e Caracas sono precipitati ai minimi storici, con l'espulsione del corpo diplomatico argentino dal Venezuela, la vicenda dell'ambasciata con all'interno 5 rifugiati politici antichavisti cui è negato un lasciapassare e, lo scorso 8 gennaio, l'arresto del gendarme Gallo.



