Machado convoca una marcia 'per la libertà del Venezuela'

La leader dell'opposizione venezuelana, María Corina Machado, ha indetto una grande manifestazione in vista della cerimonia di insediamento del presidente rieletto Nicolás Maduro, prevista per il prossimo 10 gennaio, invitando i cittadini a scendere contemporaneamente in piazza per cantare l'inno nazionale.

"Tutto il Venezuela sarà in strada, abbracciandosi in un bellissimo e potente rito di libertà, in tutto il Venezuela, Ppaesi e città e in tutte le città del mondo dove c'è un venezuelano, allo stesso tempo noi grideremo la gloria al bravo popolo", ha detto Machado in un video pubblicato su X.

L'ex deputata liberale ha insistito sul fatto che il candidato presidenziale Edmundo González Urrutia, sostenuto dalla coalizione di opposizione Piattaforma unitaria democratica (Pud), è risultato vincitore delle elezioni, nonostante il Consiglio nazionale elettorale (Cne), controllato dal chiavismo al potere, abbia proclamato la rielezione di Maduro.

"Li abbiamo sconfitti politicamente, elettoralmente e spiritualmente, la verità, la ragione e la bontà hanno trionfato", ha aggiunto Machado, osservando che la "sconfitta finale" del governo di Maduro è "molto vicina".



