Ultimi preparativi per la festa di Capodanno a Rio de Janeiro

Migliaia di persone già occupano da questa mattina la spiaggia di Copacabana, nella città brasiliana di Rio de Janeiro, mentre le autorità sono alle prese con gli ultimi preparativi per il grande tradizionale spettacolo di capodanno. I tre palchi allestiti sulla spiaggia accoglieranno artisti come Ivete Sangalo, Anitta, Caetano Veloso, Maria Bethânia e molti altri che parteciperanno ai concerti il cui inizio è previsto nella serata di oggi.

A mezzanotte ci sarà poi l'attesissimo spettacolo di fuochi pirotecnici durante il quale in circa 12 minuti saranno esplose 35 mila cariche.

Il municipio carioca stima che circa 2,5 milioni di persone parteciperanno ai festeggiamenti di Capodanno. "Da molto tempo non vedevamo un programma come questo di Capodanno, una festa di grande qualità e gratuita per tutta la popolazione", ha sottolineato il sindaco di Rio, Eduardo Paes. La rete alberghiera ha raggiunto il 96% di occupazione, grazie all'aumento dei turisti brasiliani e stranieri che parteciperanno alla notte di Capodanno.

Il piano di sicurezza straordinario messo a punto in città coinvolge 23 mila agenti della polizia militare, di cui 3 mila saranno concentrati a Copacabana. L'accesso alla spiaggia sarà controllato in 17 punti di ispezione, dove la polizia vieterà l'ingresso di oggetti appuntiti e bottiglie di vetro.

Oltre a Copacabana, altri 10 quartieri periferici della Città Meravigliosa ospiteranno feste, tra cui il Parco Oeste di Inhoaíba, inaugurato recentemente, e il Parco Realengo Susana Naspolini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA