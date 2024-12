In Messico operano 21 stabilimenti automobilistici

L'Istituto nazionale di geografia e statistica del Messico ha riferito che nel Paese operano 21 stabilimenti che producono veicoli e forniture per il settore automobilistico.

Gli impianti sono situati in 12 dei 32 stati, in particolare nella zona centro-settentrionale, e generano circa il 32% delle esportazioni annuali totali del settore manifatturiero.

Quattro siti produttivi si trovano nello stato di Guanajuato (General Motors, Honda, Mazda e Toyota), seguito da Aguascalientes con tre (due di Nissan e uno di Compas). Lo stato del Messico, San Luis Potosí, Coahuila e Puebla hanno due stabilimenti ciascuno, dove vengono prodotti modelli Ford, Stellantis, BMW, General Motors, Volkswagen e Audi. Nuevo León, Sonora, Baja California, Morelos, Veracruz e Jalisco ospitano rispettivamente uno stabilimento ciascuno di Kia, Ford, Toyota, Nissan, Baic e Honda.



