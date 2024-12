Venezuela, le ong denunciano torture nelle carceri

Un rapporto diffuso da varie organizzazioni non governative evidenzia nel dettaglio le gravi violazioni dei Diritti umani fondamentali nelle carceri venezuelane, mentre aumenta la repressione e la persecuzione politica.

Il rapporto dal titolo "Prigione ingiusta, celle disumane", presentato dal 'Comitato dei Familiari e Amici per la Libertà dei Prigionieri Politici' che riunisce numerose ong, ha raccolto le testimonianze di familiari ed ex prigionieri politici, "che hanno raccontato in prima persona le sistematiche violazioni dei diritti umani che subiscono i detenuti".

Nei centri carcerari del Helicoide, El Rodeo I, Tocuyito, Tocorón e Yare III "sono stati segnalati casi di tortura" anche nei confronti di bambini e adolescenti vittime di trattamenti crudeli, inumani e degradanti. "Sottolineiamo che queste pratiche non sono fatti isolati, ma sono parte di una strategia sistematica di persecuzione politica, detenzioni arbitrarie, tortura e, in alcuni casi, omicidio, con l'obiettivo di silenziare la dissidenza politica in Venezuela", si legge nel rapporto.

"Inoltre azioni costituiscono crimini contro l'umanità", denuncia il Comitato delle ong che oggi fa "un appello urgente alla comunità nazionale e internazionale affinché si unisca a questa richiesta di giustizia e promuova azioni concrete per la cessazione di queste violazioni".



