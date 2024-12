Argentina, è morto Jorge Lanata, fondatore quotidiano Pagina/12

Jorge Lanata, un maestro del giornalismo argentino e scrittore, è venuto a mancare all'Ospedale Italiano di Buenos Aires, dove era ricoverato dal 14 giugno scorso quando, durante un controllo di routine, fu vittima di un arresto cardiaco.

Aveva 64 anni e, dopo avere fondato e diretto i quotidiani Página/12, Crítica de la Argentina, e le riviste Veintitrés, Página/30 ed Ego, fino a quando la saluto lo ha sorretto scriveva settimanalmente su Clarín e conduceva una seguitissima trasmissione, Lanata Sin Filtro, su Radio Mitre.

Feroce critico dell'ultima dittatura (1976-1983), Lanata fondò nel 1987 Pagina/12 per offrire un giornalismo progressista agli argentini.

Il suo periodo di maggior notorietà fu però raggiunto grazie al giornalismo di inchiesta televisivo.

Creatore del programma Día D che, tra il 1996 e 2003 andò in onda sul canale América TV, Lanata si affermò soprattutto con Periodismo Para Todos, programma di giornalismo investigativo che, tra il 2012 ed il 2023, fu trasmesso da Canal 12. Qui, inchieste come "La ruta del dinero K" ("La strada del denaro dei Kirchner"), fecero la storia del giornalismo investigativo argentino.

Vincitore di numerosi premi giornalistici ed autore di libri di successo, Lanata era nato a Mar del Plata il 12 settembre 1960.



