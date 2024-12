Uruguay, operazione riuscita per l'ex presidente 'Pepe' Mujica

L'ex presidente dell'Uruguay José "Pepe" Mujica è stato operato per inserire uno stent nell'ospedale Casmu di Montevideo "in modo soddisfacente", ha spiegato la sua dottoressa personale, Raquel Pannone.

"L'intervento è stato fatto più tardi del previsto perché lui aveva dolore", ha detto la dottoressa, assicurando che in questo momento l'ex presidente "è calmo e tranquillo e rimarrà ricoverato per il fine settimana".

Pannone ha ringraziato i professionisti che hanno lavorato con lei nell'intervento, che si è svolto "senza problemi né complicazioni", aggiungendo che "ora abbiamo bisogno che (lo stent) si espanda completamente nelle prossime 48 ore e questo è quello che ci aspettiamo che succeda".

"L'idea è che possiamo dargli maggiore comodità affinché continui a nutrirsi normalmente", ha assicurato la dottoressa riferendosi a Mujica, diagnosticato con un cancro all'esofago all'inizio di quest'anno.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA