Presentata all'Onu denuncia su nuovi prigionieri politici a Cuba

L'organizzazione non governativa Prisoners Defenders, che difende i diritti dei detenuti a Cuba, ha denunciato in un rapporto consegnato alla Relatrice speciale sul Diritto alla libertà di assemblea e associazione pacifica delle Nazioni Unite, la colombiana Gina Romero, una nuova ondata di incarcerazioni di persone che hanno partecipato negli ultimi tre mesi a proteste pacifiche sull'isola caraibica per chiedere che sia ripristinata l'elettricità.

Secondo i dati raccolti da Prisoners Defenders, da ottobre ad oggi sono stati 48 i nuovi detenuti solo per protestare contro i blackout e, con loro, sale a 1.153 il numero dei prigionieri politici a Cuba.

Nel rapporto della ong si denuncia anche la legislazione cubana che proibisce i diritti di libertà di associazione, riunione e manifestazione, così come si dettagliano i procedimenti penali fabbricati negli ultimi tre mesi contro 34 manifestanti pacifici.

Il 71% degli arrestati negli ultimi tre mesi a Cuba sono "civili detenuti durante manifestazioni pacifiche" a Villa Clara, Ciego de Ávila, Camagüey, Santiago de Cuba, Pinar del Río e Sancti Spíritus, precisa il rapporto ricevuto ufficialmente dalla Relatrice speciale dell'Onu, Romero.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA