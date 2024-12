Perù, aumentato il salario minimo a 290 euro al mese dal 2025

La presidente del Perù Dina Boluarte ha annunciato che il salario minimo nel paese andino aumenterà del 10% a partire dal prossimo anno fino a 289,28 euro (1.130 soles) al mese. Si tratta del primo aumento del salario minimo dal maggio 2022, quando all'epoca lo fece Pedro Castillo di cui Boluarte era la vice e che ha sostituito nel dicembre del 2022, dopo un fallito tentativo di golpe durato poche ore da parte dello stesso Castillo, che da allora è in carcere.

"Oggi le prospettive sono ottimistiche, la nostra economia sta crescendo ad un tasso previsto del 3,2% e gli investimenti privati ;;si stanno riprendendo in modo significativo", ha detto Boluarte nel discorso televisivo, aggiungendo di non governare "guardando i rating, ma basandoci su obiettivi concreti e benefici per il Perù", in un chiaro riferimento al suo basso gradimento popolare che, secondo i sondaggi, è sotto il 5%.





