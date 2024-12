Il Messico prepara un'app per i migranti detenuti negli Usa

Il ministro degli affari Esteri del Messico, Juan Ramón de la Fuente, ha riferito oggi sulle azioni portate avanti dal governo nei 53 consolati negli Stati Uniti per rafforzare la protezione giuridica dei cittadini messicani, di fronte alle minacce di deportazioni di massa espresse da Donald Trump.

Tra queste risalta un'applicazione - in fase di sviluppo da parte dell'Agenzia per la trasformazione digitale - per i casi di detenzione imminente: un pulsante di allerta invia un messaggio in tempo reale ai contatti personali predeterminati, al consolato più vicino e alla sede del ministero degli Esteri a Città del Messico.

"È molto semplice e la vogliamo avere pronta per i casi di emergenza, quando le persone si sentano in una situazione di deportazione imminente", ha spiegato de la Fuente.



