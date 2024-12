Brasile: scoperti fossili di dinosauro di una specie sconosciuta

Le ossa di dinosauro in ottimo stato di conservazione scoperte tre anni fa nello stato brasiliano di Maranhão appartengono a una specie ancora sconosciuta alla scienza. Lo confermano gli scienziati dell'Università Federale di Vale do São Francisco (Univasf) che hanno investigato sui fossili datati a oltre 100 milioni di anni fa.

"Questi fossili rappresentano un dinosauro di una specie distinta dal gruppo dei sauropodi, e abbiamo verificato che si tratta effettivamente di una nuova specie", ha dichiarato il paleontologo Elver Luiz Mayer a G1. "Inoltre, abbiamo verificato che esiste un'affinità, una parentela, tra questo dinosauro del Maranhão e un dinosauro di un altro paese. Non posso ancora dirlo, poiché si tratta di informazioni preliminari e i risultati scientifici sono in fase di finalizzazione e dovrebbero essere pubblicati a all'inizio del 2025", ha aggiunto.

Il sauropode è un tipo di titanosauro erbivoro dal collo lungo e la testa piccola che poteva raggiungere gli otto metri di altezza, i 20 metri di lunghezza e il peso di 40 tonnellate.

Nel caso del dinosauro scoperto in Brasile la lunghezza stimata dell'esemplare era di 18 metri.



