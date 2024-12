Il Venezuela annuncia la scarcerazione di altri 177 detenuti

La Procura del Venezuela ha reso noto tramite un comunicato "che in una nuova giornata di valutazione dei casi giudiziari legati alla violenza post-elettorale, in coordinamento con la Magistratura, sono state concordate 177 revisioni delle misure per gli imputati dopo i gravi eventi che hanno cercato di generare una guerra civile dopo la elezioni presidenziali del 28 luglio".

Con queste nuove richieste approvate, a detta del procuratore generale, Tarek William Saab, che ha firmato e diffuso sui social network del governo il comunicato, si arriva "alla cifra totale di 910 rilasci effettuati nell'ambito del giusto processo garantito dalla Costituzione della Repubblica" del Venezuela.

Saab ha aggiunto che "continuerà il processo di revisione esaustiva di questi casi in difesa della pace, della giustizia e dei diritti umani". L'Ong Forum penale, che si dedica alla tutela dei detenuti in Venezuela, registrava 1.877 prigionieri politici lo scorso 16 dicembre.



