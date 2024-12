Studenti costaricani creano bevanda nutriente per i migranti

Un gruppo di studenti dell'ultimo anno di Ingegneria Alimentare presso l'Università del Costa Rica ha sviluppato una bevanda in polvere altamente nutriente che richiede solo di essere sciolta in acqua all'interno della stessa confezione. Il loro progetto è studiato per i migranti che attraversano il paese centroamericano.

La bevanda è formulata per combattere la carenza di ferro, proteine ;;e vitamina A e ha tra i suoi ingredienti il mais "pujagua", riconosciuto come patrimonio culturale del Costa Rica ma anche latte in polvere, cacao e farina di riso. Questa combinazione non solo fornisce nutrienti essenziali, ma valorizza anche i prodotti locali.

Il progetto ha superato tutti i test di laboratorio necessari ed è conforme alle normative stabilite dall'America Centrale e da Panama.

Eli Rodríguez, una migrante venezuelana residente in Costa Rica che ha attraversato a piedi il Darién Gap con la sua giovane figlia, ha detto a Deutsche Welle che la bevanda le ricorda molto il suo paese "dove c'è una bevanda che si chiama Fororo, un amido di mais preparato per miscelarsi con il latte.

Questo è lo stesso, ma contiene già il latte nei suoi composti".





