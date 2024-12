El Salvador chiuderà il portafoglio ufficiale di bitcoin

Nell'ambito dell'accordo preliminare con il Fondo monetario internazionale per finalizzare un finanziamento di 3,5 miliardi di dollari, il governo di El Salvador sta facendo alcune concessioni sul bitcoin per aprire la strada alla conclusione dell'intesa.

Stacey Herbert, direttrice del Ufficio nazionale del bitcoin in El Salvador, ha annunciato che il portafoglio elettronico 'Chivo Wallet', creato dal governo nel 2021 per diffondere l'adozione della criptomoneta in tutto il Paese, sarà "venduto o liquidato". Altri portafogli bitcoin gestiti da società private "continueranno a servire il Paese", ha affermato Herbert.

Il Fmi ha dichiarato che, in base all'accordo, El Salvador renderà volontaria l'accettazione del bitcoin da parte del settore privato e che le tasse saranno pagate solo in dollari Usa. "Per il settore pubblico, la partecipazione alle attività economiche legate al bitcoin e alle transazioni e agli acquisti di bitcoin sarà limitata", si legge nel documento.



