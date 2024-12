Panama, flusso di migranti nel Darien calato del 41% nel 2024

Un totale di 300.549 migranti, per la maggior parte venezuelani, hanno attraversato quest'anno la giungla del Darién, al confine tra Panama e Colombia, ovvero il 41% in meno rispetto allo scorso anno, secondo dati ufficiali. Nel 2023, un numero record di oltre 520mila persone aveva attraversato questa pericolosa giungla verso gli Stati Uniti. La maggior parte dei migranti che quest'anno hanno attraversato la frontiera sono venezuelani (70%), seguiti da colombiani (6%) ed ecuadoriani (5%).

Il governo di Panama collega il calo alle politiche più rigide attuate dal governo di José Raúl Mulino, salito al potere il 1 luglio . Il giorno in cui Mulino è entrato in carica ha firmato un accordo con Washington per il rimpatrio dei migranti.

Fino a ieri, 51 voli sono partiti nel quadro di questo accordo con la Casa Bianca, rimpatriando 1.548 migranti, la maggior parte in Colombia ed Ecuador.



