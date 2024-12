Milei, 'stiamo riconciliando le Forze armate con la politica'

Il presidente argentino Javier Milei ha sostenuto che il suo governo sta "riconciliando le Forze armate con la politica" dopo decenni in cui "gli stessi che si riempivano la bocca parlando di sovranità si dedicavano a screditarle".

"Per troppo tempo la casta politica ha imposto a tutti gli argentini una realtà miserabile che, con fatica, abbiamo cominciato a invertire durante tutto quest'anno", ha detto il leader ultraliberista nel corso della cerimonia di consegna dei diplomi delle tre Forze presso il Collegio militare di Caseros.

"Stiamo voltando questa triste pagina della storia e iniziando a scriverne una nuova" in cui le Forze armate hanno "il rispetto e il riconoscimento che meritano", ha aggiunto Milei, precisando che soprattutto le nuove classi di diplomati "avranno un governo che li accompagnerà e farà tutto il possibile per dare priorità alle tre Forze".



