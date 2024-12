Milei, 'Maduro è un dittatore criminale'

Il presidente dell'Argentina, Javier Milei, ha definito il suo omologo venezuelano, Nicolás Maduro, un "dittatore criminale", parlando per la prima volta della detenzione del gendarme argentino, Nahuel Agustín Gallo.

"In primo luogo, voglio riferirmi al sequestro illegale di Nahuel Gallo in Venezuela. È stato arrestato dalle Forze di Sicurezza sotto il comando del dittatore criminale Nicolás Maduro per l'unico reato di visitare la sua compagna e suo figlio", ha detto oggi Milei durante un evento al Collegio Militare di Buenos Aires.

Il presidente argentino ha esortato il governo venezuelano alla "sua immediata liberazione" precisando che "esauriremo tutte le vie diplomatiche per riportarlo sano e salvo in Argentina".

Lunedì scorso il ministro venezuelano di Interni, Giustizia e Pace, Diosdado Cabello, aveva confermato l'arresto, accusando Gallo di essere una spia. In realtà il gendarme era in ferie con l'autorizzazione della Gendarmeria per visitare la sua famiglia.

L'arresto è avvenuto al valico di frontiera passato il ponte internazionale Francisco de Paula Santander per raggiungere la città venezuelana di Táchira, dove aveva un volo per Caracas alle 11 di mattina di domenica 8 dicembre. Gallo aveva fatto scalo in Colombia per ridurre i costi del volo (non ci sono voli diretti tra Buenos Aires e Caracas) ma non è mai riuscito a salire su quell'aereo. L'ultima telefonata con la sua compagna è stata alle 10:54 di domenica 8 dicembre, quando le ha comunicato di essere stato sequestrato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA