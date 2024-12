I detenuti argentini dovranno lavorare a manutenzione carceri

I circa 12 mila detenuti nelle carceri argentine saranno costretti a lavorare all'interno delle strutture dove sono ospitati. Lo stabilisce un regolamento approvato dal ministero della Sicurezza, pubblicato oggi in gazzetta ufficiale, secondo cui tutti i carcerati dovranno partecipare ai compiti di manutenzione e pulizia delle aree comuni dei penitenziari, per un massimo di cinque ore al giorno, senza ricevere per questo alcun compenso. La misura non fa distinzione tra detenuti condannati o in attesa di processo, e include i carcerati di 'alta pericolosità'.



