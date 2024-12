Bolivia: opposizione si unisce in vista delle presidenziali 2025

I principali leader dell'opposizione della Bolivia, Efraín Suárez (di destra), Jorge Tuto Quiroga (conservatore), Carlos Mesa (di centro-sinistra) e Samuel Doria Medina (centrista) hanno firmato un accordo di unità in vista delle elezioni presidenziali e per il rinnovo di Camera e Senato del prossimo anno.

Il documento è stato presentato dai quattro leader dell'opposizione, insieme a un rappresentante del governatore di Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, detenuto in custodia cautelare nel carcere di Chonchocoro, nella capitale La Paz, dal 28 dicembre 2022.

L'accordo, secondo quanto afferma l'ex presidente Mesa (2003-2005) che ha letto il documento unitario, nasce dopo aver ascoltato "la voce popolare" che chiede una risposta all'attuale situazione che vive la Bolivia, sprofondata in una delle "sue peggiori crisi economiche, politiche e sociali". "Perciò, ci impegniamo a realizzare l'unità che garantisca una sola candidatura di opposizione alle presidenziali (del 2025) che includa tutte le forze e i leader democratici senza alcun tipo di esclusione", ha aggiunto Mesa, precisando che l'accordo "è aperto a tutti i leader e forze politiche che vogliono aggiungersi senza altra condizione che la buona fede e la coincidenza con i valori etici essenziali di un'opposizione forte e unita".

Prima dell'accordo sottoscritto, Quiroga aveva ufficializzato la sua candidatura presidenziale con Libertà e Repubblica (Libre), in alleanza con il Fronte Rivoluzionario di Sinistra (Fri).



