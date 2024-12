L'Ecuador converte il suo debito estero per salvare l'Amazzonia

Il governo dell'Ecuador ha annunciato di aver convertito parte del suo debito estero per proteggere la foresta amazzonica. Si tratta del secondo cosiddetto "scambio debito-natura" del Paese sudamericano, dopo quello del maggio 2023 che aveva finanziato la conservazione ambientale delle isole Galapagos.

I cosiddetti "scambi debito-natura" sono uno strumento sempre più popolare per aiutare i Paesi in via di sviluppo a rifinanziare e raccogliere fondi per cause ambientali e climatiche. Il presidente Daniel Noboa ha definito l'annuncio della prima conversione del debito volta alla conservazione della terra e dell'acqua dolce in Amazzonia come una "pietra miliare storica". "È stato un anno di sfide, ma questo è giusto nei confronti dell'ambiente, del pianeta e delle generazioni future", ha aggiunto.

Il processo ha visto la partecipazione della società Amazon Conservation DAC, dell'organizzazione senza scopo di lucro The Nature Conservancy e di Bank of America. Amazon Conservation ha emesso un'obbligazione da un miliardo di dollari per acquistare titoli del debito ecuadoriani per circa 1,5 miliardi di dollari.

L'emissione obbligazionaria è stata garantita da 155 milioni di dollari concessi dalla Banca Interamericana di Sviluppo mentre la società finanziaria per lo sviluppo internazionale degli Stati Uniti ha fornito l'assicurazione. Se si tiene conto degli interessi e di altri costi finanziari, l'Ecuador risparmia 816 milioni di dollari fino al 2035.



