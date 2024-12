Colombia, ministro della Sanità condannato a 3 giorni di carcere

La giustizia della Colombia ha condannato il ministro della Sanità Guillermo Alfonso Jaramillo a tre giorni di arresto e al pagamento di una multa equivalente a tre salari minimi per non aver rispettato un'ordinanza della Corte costituzionale che imponeva la sospensione della vendita del pesticida clorpirifos, a causa dei suoi potenziali rischi per la salute e l'ambiente.

Oltre a non sospendere la commercializzazione del prodotto chimico, secondo i giudici non avrebbe rispettato l'indicazione dell'Istituto Colombiano di Agraria (Ica) di stabilire i meccanismi per la sostituzione di tale sostanza con un altro alternativo.

La Corte ha avvertito il ministro che le sanzioni imposte oggi verranno ripetute tutte le volte che sarà necessario, nel caso in cui la sentenza non venga rispettata. Inoltre, ha trasmesso copia della decisione e delle prove raccolte alla Procura generale per stabilire se sia necessario aprire un procedimento giudiziario contro il Ministro per aver disobbedito agli ordini dei giudici, su questioni delicate come l'uso di componenti chimici che rappresentano un rischio per la salute.





