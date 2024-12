Messico: Sheinbaum celebra il 1º anniversario del Treno Maya

La presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ha celebrato a Palenque e Campeche, nella zona sudorientale del Paese, il primo anno di attività del Treno Maya con l'inaugurazione delle sezioni 6 e 7 — l'ultimo tratto del percorso — e l'annullo di un francobollo commemorativo.

"Oggi - ha affermato il capo dello Stato - ricorre un anno dal primo viaggio. Voglio congratularmi innanzitutto con i lavoratori che hanno reso possibile questa impresa storica. Il Treno Maya parla al mondo delle grandi culture che esistevano nel nostro territorio prima dell'arrivo degli spagnoli e afferma lungo il suo percorso che è falso che i conquistatori siano venuti per civilizzare: qui nel sud-est c'erano già fioriture umane".

Accompagnata da alcuni membri del suo gabinetto e dai governatori di Quintana Roo, Campeche, Tabasco e Yucatán, la presidente ha negato che la costruzione del Treno Maya abbia avuto ripercussioni sulle comunità locali e sull'ambiente, trattandosi di un'iniziativa di giustizia sociale a favore del sud-est messicano.

"In tutta la penisola dello Yucatan — ha assicurato la titolare dell'Esecutivo — sono state create aree naturali protette per oltre un milione e 397mila ettari. Il Treno Maya tutela l'ambiente e il turismo sostenibile e mostra al mondo le meraviglie del Messico e la sua grande biodiversità".



