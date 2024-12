Clima, i presidenti di Ecuador e Colombia nelle Galapagos

I presidenti di Colombia ed Ecuador, Gustavo Petro e Daniel Noboa, si sono incontrati nel fine settimana nelle Isole Galapagos, considerate uno dei più grandi ecosistemi preservati al mondo, per parlare di protezione ambientale, azione per il clima e sicurezza regionale.

Il colombiano ha spiegato che nell'incontro con il suo omologo si è parlato anche del coordinamento dei due Paesi nella lotta contro il traffico di droga. "Si tratta sempre più di una multinazionale, non di un cartello locale", ha detto Petro.

In un videomessaggio, Noboa ha ringraziato Petro per il sostegno fornito dalla Colombia durante la crisi energetica in Ecuador ed ha sottolineato gli effetti del cambiamento climatico.

"Quest'anno abbiamo sperimentato inondazioni terribili, così come periodi di siccità, ed è stata una lezione su come dobbiamo essere interconnessi come regione", ha affermato Noboa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA