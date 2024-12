Perù, sradicati 25mila ettari di coca tra gennaio e dicembre

Il Perù, uno dei maggiori produttori di coca al mondo, ha sradicato oltre 25mila ettari di coltivazioni illegali di coca piantate tra gennaio e dicembre, secondo il governo locale.

"In totale, sono stati eliminati 25.782 ettari di coltivazioni illegali di coca utilizzate per la produzione di droga", ha affermato in una nota il ministero degli Interni.

Secondo le autorità, con la quantità distrutta "è stata evitata una produzione potenziale di 236 tonnellate di cocaina cloridrato".

La foglia di coca è la principale materia prima utilizzata dal narcotraffico per produrre cocaina. Nel 2023, il governo peruviano aveva sradicato 22.500 ettari della pianta.



