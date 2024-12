El Salvador avvia i negoziati con il Mercosur

Il ministero dell'Economia di El Salvador ha avviato i negoziati per raggiungere un accordo commerciale con il Mercato Comune del Sud (Mercosur), ha riferito il portavoce della presidenza del Paese centroamericano.

La ministra dell'Economia, María Luisa Hayem, ha assicurato che è la prima volta che El Salvador negozia uno strumento di questo tipo individualmente con una regione o unione commerciale.

"Con questo accordo - ha precisato la funzionaria - El Salvador aspira a diventare una fonte di commercio tra l'America Centrale e il Mercosur, che come organizzazione equivale alla quinta economia del mondo".

I negoziati sono iniziati insieme all'ambasciatore argentino in El Salvador, Sergio Luis Iaciuk, e ai portavoce del blocco economico fondato nel 1991.



