Apertura record di imprese a Rio de Janeiro nel 2024, 70.324

Con l'apertura di 70.324 nuove imprese nei primi undici mesi del 2024 lo stato brasiliano di Rio de Janeiro registra il record assoluto di fondazioni di società in un anno. Il risultato è del 5,4% superiore al 2023 e del 4,5% rispetto al 2021 precedente record storico. In particolare a novembre sono state registrati 5.886 nuove società, il secondo miglior risultato mensile nei 216 anni di storia della camera di commercio dello stato. "Mese dopo mese vediamo crescere il numero di aziende nel nostro Stato. Ciò dimostra il potenziale imprenditoriale di Rio de Janeiro", ha dichiarato il governatore Cláudio Castro in una nota. "I record successivi di aperture di imprese sono il risultato della credibilità e della gestione responsabile che abbiamo portato avanti negli ultimi anni, che hanno fornito un ambiente imprenditoriale stabile e sicuro. Siamo sulla strada giusta affinché lo Stato possa continuare a vivere il pieno sviluppo economico", ha aggiunto. Tra i municipi che hanno registrato il maggior numero di nuove imprese spicca la capitale Rio de Janeiro, con 35.705, seguita da Niterói, con 4.832, Duque de Caxias, con 2.675, São Gonçalo, con 2.233, e Nova Iguaçu, con 2.014.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA