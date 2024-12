Maduro teme incidenti nelle carceri per l'insediamento a gennaio

Il governo venezuelano di Nicolas Maduro ha ordinato il trasferimento di almeno 76 detenuti dal carcere '26 de Julio' dello stato di Guarico, a sud di Caracas, per prevenire "piani violenti" che sarebbero stati pianificati in occasione della cerimonia di insediamento del 10 gennaio a un nuovo mandato presidenziale.

Lo riferisce il portale venezuelano Ultmas Noticias citando fonti delle Forze Armate ed evidenziando che le autorità non hanno comunicato dove sono stati trasferiti i detenuti né la loro identità.

L'operazione, denominata 'Gran Cacique Guaicaipuro' è stata portata avanti nel carcere con la più grande popolazione di detenuti del Venezuela - circa 2.036 secondo dati ufficiali - e ha portato anche all'arresto della direttrice del penitenziario, Eleiner Sánchez.

Tre giorni fa altri 190 detenuti erano stati trasferiti senza preavviso ai familiari dal carcere Yare III, nello stato di Miranda, a quello di Tocorón, in Aragua, a oltre 100km di distanza.

Secondo l'ong Foro Penal in Venezuela ci sono circa 2000 oppositori detenuti per reati politici la maggior parte arrestati nel contesto delle proteste dell'opposizione successive alla controversa proclamazione della vittoria di Maduro alle presidenziali del 28 luglio.



