Cile, destinate ai privati altre 6 aree di estrazione del litio

Il governo del Cile ha annunciato l'apertura del processo di assegnazione ai privati delle concessioni per l'estrazione di litio (Ceol) nelle sei ulteriori aree prioritarie destinate allo sfruttamento del minerale strategico. L'iniziativa fa parte della strategia nazionale sul litio attraverso cui Santiago intende potenziare la produzione di litio in compartecipazione con l'iniziativa privata.

La ministra delle Miniere, Aurora Williams, che ha sottolineato che "con questo annuncio completiamo la lista delle complessive 12 aree prioritarie le cui concessioni (Ceoles) saranno affidate a società o consorzi privati ;;nazionali e internazionali". "Durante gli ultimi mesi abbiamo svolto un intenso lavoro analizzando le oltre 80 manifestazioni di interesse che abbiamo ricevuto per rendere praticabile una strategia equilibrata", ha aggiunto Williams. Dal canto suo il ministro dell'Economia, Nicolás Grau, ha affermato che la strategia elaborata dal governo "avanza fornendo certezze".

"Diamo priorità a questi ulteriori sei depositi salini, in aggiunta ai sei annunciati a settembre, per poter sfruttare rapidamente i vantaggi economici e le opportunità offerte dal litio". Il Cile è il secondo produttore mondiale di litio, dietro all'Australia.



