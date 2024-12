Abolita dopo 139 anni la tassa più antica del Costa Rica

In Costa Rica è stata abrogata l'imposta di bollo, considerata la tassa più antica del Paese, istituita nel Codice fiscale dell'ottobre 1885. È stato sospeso anche l'uso della carta bollata, regolamentato dalle stesse norme di legge. Erano trascorsi 139 anni dalla loro entrata in vigore.

L'abrogazione è stata ufficializzata con il decreto legislativo n. 10.586, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

La marca da bollo consisteva in un francobollo quadrangolare lungo tre centimetri e largo due e mezzo, con le scritte "Timbre" e "Costa Rica", oltre al valore in colones.

L'imposta e la carta si utilizzavano nell'ambito di contratti privati e alcuni atti giuridici. Col tempo però questa pratica era caduta in disuso e il pagamento avveniva tramite altri mezzi.



