Uruguay: Ventana Sur entra nel vivo con la giornata italiana

Ventana Sur, principale fiera dell'audiovisivo dell'America Latina è entrata nel vivo oggi a Montevideo, con la giornata dedicata all'Italia, e la partecipazione di una delegazione della direzione generale Cinema e audiovisivo del ministero della Cultura e Cinecittà, guidata dal responsabile dei progetti speciali Roberto Stabile.

Nel padiglione italiano allestito dall'Ice, l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, al terzo piano dell'Auditorium nazionale Sodre, sono arrivati produttori e international sales, per cogliere le ultime opportunità di collaborazione, incentivi e distribuzione dei contenuti.

Occasione di approfondimento è stato poi un evento di Coproduction-pitching, introdotto dall'ambasciatore d'Italia in Uruguay, Fabrizio Petri, che ha sottolineato "l'importanza" dell'appuntamento, mentre il responsabile dei progetti speciali per Dgca-MiC Stabile ha illustrato le principali possibilità di finanziamento, evidenziando il carattere di "continuità" della presenza italiana.

A prendere la parola sono poi stati cinque produttori italiani - Arteria Films, Eagle Pictures, Mediterraneo Cinematografica, Point Nemo e Scarlett - per presentare i loro progetti. Nel pomeriggio sono seguite le proiezioni di film italiani e una serata di gala presso l'Ambasciata.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA