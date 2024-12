Costa Rica, via l'obbligo di esibire la patente di guida

In Costa Rica è entrata in vigore una riforma legale che impedisce alla polizia stradale di multare gli automobilisti che non portano con sé la patente di guida in formato fisico, purché abbiano un permesso valido. La nuova norma stabilisce che "l'ufficiale può comprovarne l'esistenza con altri mezzi".

In precedenza, le autorità infliggevano una multa di 26.000 colones (circa 50 euro) a chi non portava con sé il documento.

La riforma, proposta dalla deputata del Partito liberazione nazionale Carolina Delgado, è stata approvata dall'Assemblea legislativa il 14 ottobre e pubblicata il 2 dicembre nella Gazzetta Ufficiale dal presidente della Repubblica, Rodrigo Chaves.



