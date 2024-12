Muore in carcere il dissidente cubano Jesus Guillen Esplugas

Ong legate alla dissidenza cubana denunciano il governo di Miguel Díaz-Camel per la morte dell'attivista Jesús Guillén Esplugas, deceduto sabato come conseguenza di abusi e percosse inflittegli nel carcere Combinado del Este dove scontava una pena di 6 anni per aver partecipato alle proteste di luglio del 2021.

"Denunciamo con profonda indignazione la vile uccisione di Manuel de Jesús Guillén Esplugas, prigioniero politico, membro dell'Unione Patriottica di Cuba (Unpacu), promotore del movimento Cuba Decide e manifestante dell'11 luglio". Questa la dura denuncia apparsa oggi sul profilo Facebook della fondatrice di Cuba Decide, Rosa María Payá, dove si chiede alla comunità internazionale "la condanna del crimine" e "che non rimanga impunito" "L'omicidio di Manuel mette a nudo la brutalità del regime di Díaz-Canel e Raúl Castro e dimostra l'esistenza di un sistema di repressione e tortura contro coloro che lottano per la libertà di Cuba", prosegue il post.

Un video sui social mostra la madre di Espulgas inveire contro le autorità governative di fronte al cadavere del figlio steso all'obitorio. "Me lo hanno ucciso, me lo hanno ucciso di botte", si sente dire nel filmato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA